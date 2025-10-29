Xoilac TV 365 - Trực tiếp bóng đá Xôi Lạc TV chất lượng cao

778
Ngoại Hạng Anh Ngoại Hạng Anh
20
La Liga La Liga
5
Bundesliga Bundesliga
7
Serie A Serie A
11
Ligue 1 Ligue 1
12
UEFA Champions League UEFA Champions League
18
V.League 1 V.League 1
6
VĐQG Bồ Đào Nha VĐQG Bồ Đào Nha
5
MLS_Nhà Nghề Mỹ MLS_Nhà Nghề Mỹ
6
Ngoại Hạng Nga Ngoại Hạng Nga
5
Australia A-League Australia A-League
5
K League 1 K League 1
4
Ngoại Hạng Trung Quốc Ngoại Hạng Trung Quốc
6
VĐQG Argentina VĐQG Argentina
7
VĐQG Brasil VĐQG Brasil
5
VĐQG Mexico VĐQG Mexico
6
Cúp Đức Cúp Đức
8
VĐQG Hà Lan VĐQG Hà Lan
5
AFC Champions League 2 AFC Champions League 2
2
VĐQG Ả-rập Xê-út VĐQG Ả-rập Xê-út
9
La Liga 2 La Liga 2
5
Hạng Nhất Anh Hạng Nhất Anh
12
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
3
Bundesliga 2 Bundesliga 2
6
Ngoại Hạng Đan Mạch Ngoại Hạng Đan Mạch
1
VĐQG Bỉ VĐQG Bỉ
4
VĐQG Na Uy VĐQG Na Uy
4
VĐQG Thụy Sĩ VĐQG Thụy Sĩ
7
Hilux Revo Thai League Hilux Revo Thai League
4
VĐQG Indonesia VĐQG Indonesia
4
Ngoại hạng Ai Cập Ngoại hạng Ai Cập
5
FA Cup FA Cup
2
VĐQG Hy Lạp VĐQG Hy Lạp
3
VĐQG Áo VĐQG Áo
3
English Football League Cup English Football League Cup
5
Hạng 2 Ý Hạng 2 Ý
8
AFC Challenge League AFC Challenge League
12
Andorran Primera Divisio Andorran Primera Divisio
1
Australia Champions Australia Champions
6
Australia W-League Australia W-League
4
Azerbaijan Cup Azerbaijan Cup
3
Bahrain Premier League Bahrain Premier League
5
Belgian Cup Belgian Cup
6
Bolivian Copa LFPB Bolivian Copa LFPB
6
Brazilian Paulista Women League Brazilian Paulista Women League
2
Bulgarian Cup Bulgarian Cup
7
CAF Champions League CAF Champions League
1
Central American Cup Central American Cup
3
CFA Member Association Champions League CFA Member Association Champions League
1
Concacaf Caribbean Cup Concacaf Caribbean Cup
2
Copa del Rey Copa del Rey
21
Croatian Cup Croatian Cup
2
Croatian First Football League Croatian First Football League
3
Cúp Áo Cúp Áo
1
Cúp Armenia Cúp Armenia
1
Cúp C1 Nam Mỹ Cúp C1 Nam Mỹ
2
Cúp Đan Mạch Cúp Đan Mạch
6
Cúp Estonian Cúp Estonian
4
Cúp FA Malaysia Cúp FA Malaysia
2
Cúp Nga Cúp Nga
3
Cúp Nhật Bản Cúp Nhật Bản
1
Cúp Romania Cúp Romania
7
Cúp Séc Cúp Séc
1
Cúp Ukraina Cúp Ukraina
4
Cyprus Super Cup Cyprus Super Cup
1
Czech 3 liga Czech 3 liga
1
Egyptian Division 2 Egyptian Division 2
3
ENG U21 League 2 ENG U21 League 2
1
English Isthmian Premier League English Isthmian Premier League
1
English U21 Premier League English U21 Premier League
6
FNL Nga FNL Nga
2
Georgia Cup Georgia Cup
2
German Frauen Bundesliga German Frauen Bundesliga
1
Giải trẻ Argentina Giải trẻ Argentina
1
Giải Trẻ Ý Giải Trẻ Ý
3
Giao Hữu Quốc Tế Giao Hữu Quốc Tế
8
Hạng 2 Áo Hạng 2 Áo
7
Hạng 2 Argentina Hạng 2 Argentina
1
Hạng 2 Ba Lan Hạng 2 Ba Lan
4
Hạng 2 Bồ Đào Nha Hạng 2 Bồ Đào Nha
7
Hạng 2 Brazil Hạng 2 Brazil
5
Hạng 2 Bulgaria Hạng 2 Bulgaria
1
Hạng 2 Chile Hạng 2 Chile
1
Hạng 2 Costa Rica Hạng 2 Costa Rica
2
Hạng 2 Estonia Hạng 2 Estonia
1
Hạng 2 Indonesia Hạng 2 Indonesia
5
Hạng 2 Lithuania Hạng 2 Lithuania
2
Hạng 2 Mexico Hạng 2 Mexico
5
Hạng 2 Romania Hạng 2 Romania
3
Hạng 2 Thái Lan Hạng 2 Thái Lan
2
Hạng 3 Ba Lan Hạng 3 Ba Lan
2
Hạng 3 Tây Ban Nha Hạng 3 Tây Ban Nha
1
Hạng Nhất Ba Lan Hạng Nhất Ba Lan
2
Hạng Nhất Belarus Hạng Nhất Belarus
4
Hạng Nhất Croatia Hạng Nhất Croatia
2
Hạng Nhất Đan Mạch Hạng Nhất Đan Mạch
4
Hạng Nhất Paraguay Hạng Nhất Paraguay
4
Hạng Nhất Saudi Arabia Hạng Nhất Saudi Arabia
2
Hạng Nhất Séc Hạng Nhất Séc
2
Hạng Nhất Síp Hạng Nhất Síp
1
Hạng Nhất Thổ Nhĩ Kỳ Hạng Nhất Thổ Nhĩ Kỳ
4
Hạng Nhất Trung Quốc Hạng Nhất Trung Quốc
8
Hungary Cup Hungary Cup
8
India Mumbai Super Division India Mumbai Super Division
1
Indian Bangalore Super Division Indian Bangalore Super Division
1
Indian Super Cup Indian Super Cup
7
Italian Serie C PRO Cup Italian Serie C PRO Cup
5
J3 League J3 League
2
JFL JFL
8
K League 2 K League 2
4
K3 League K3 League
3
K4 League K4 League
5
KNVB Cup KNVB Cup
7
Kuwait Premier League Kuwait Premier League
1
Ligue 2 Ligue 2
8
Ligue 3 Ligue 3
7
Malaysia A1 Semi-Pro League Malaysia A1 Semi-Pro League
1
New Zealand Football Championship New Zealand Football Championship
4
New Zealand Women Premier Division New Zealand Women Premier Division
3
Ngoại hạng Azerbaijan Ngoại hạng Azerbaijan
4
Ngoại Hạng Belarus Ngoại Hạng Belarus
5
Ngoại Hạng HồngKông Ngoại Hạng HồngKông
3
Ngoại hạng Iraq Ngoại hạng Iraq
9
Ngoại hạng Israel Ngoại hạng Israel
5
Ngoại hạng Jordan Ngoại hạng Jordan
5
Ngoại Hạng Mông Cổ Ngoại Hạng Mông Cổ
2
Ngoại Hạng Nữ Đài Loan Ngoại Hạng Nữ Đài Loan
4
Ngoại Hạng Nữ Nga Ngoại Hạng Nữ Nga
1
Ngoại Hạng Nữ Scotland Ngoại Hạng Nữ Scotland
1
Ngoại Hạng Scotland Ngoại Hạng Scotland
5
Ngoại Hạng Ukraina Ngoại Hạng Ukraina
4
North Macedonia First Football League North Macedonia First Football League
2
Polish Cup Polish Cup
6
Portuguese League Cup Portuguese League Cup
1
Qatari Stars Cup Qatari Stars Cup
2
Siêu Cúp Nam Mỹ Siêu Cúp Nam Mỹ
1
Slovak 2.Liga Slovak 2.Liga
1
Slovenia 2.Liga Slovenia 2.Liga
1
Slovenia Cup Slovenia Cup
2
South Africa Premier Soccer League South Africa Premier Soccer League
2
Tajikistan Higher League Tajikistan Higher League
1
Thai FA Cup Thai FA Cup
7
Trinidad and Tobago Pro League Trinidad and Tobago Pro League
1
Turkish Cup Turkish Cup
13
U23 Bồ Đào Nha U23 Bồ Đào Nha
1
UAE Pro League UAE Pro League
7
UAE U23 UAE U23
3
UEFA European U17 Football Championship UEFA European U17 Football Championship
7
UEFA European U17 Womens Championship UEFA European U17 Womens Championship
7
Uruguay Cup Uruguay Cup
1
V.LEAGUE 2 V.LEAGUE 2
2
VĐQG Ba Lan VĐQG Ba Lan
2
VĐQG Bắc Ireland VĐQG Bắc Ireland
5
VĐQG Bolivia VĐQG Bolivia
2
VĐQG Bulgaria VĐQG Bulgaria
3
VĐQG Campuchia VĐQG Campuchia
1
VĐQG Chile VĐQG Chile
4
VĐQG Colombia VĐQG Colombia
10
VĐQG Costa Rica VĐQG Costa Rica
3
VĐQG Ecuador VĐQG Ecuador
3
VĐQG Estonia VĐQG Estonia
1
VĐQG Guatemala VĐQG Guatemala
2
VĐQG Honduras VĐQG Honduras
3
VĐQG Hungary VĐQG Hungary
4
VĐQG Iran VĐQG Iran
8
VĐQG Ireland VĐQG Ireland
5
VĐQG Malaysia VĐQG Malaysia
4
VĐQG Marốc VĐQG Marốc
5
VĐQG Myanmar VĐQG Myanmar
1
VĐQG Nicaragua VĐQG Nicaragua
3
VĐQG Nữ Estonia VĐQG Nữ Estonia
1
VĐQG Nữ Italia VĐQG Nữ Italia
2
VĐQG Nữ Mexico VĐQG Nữ Mexico
9
VĐQG Nữ Tây Ban Nha VĐQG Nữ Tây Ban Nha
2
VĐQG Peru VĐQG Peru
4
VĐQG Phần Lan VĐQG Phần Lan
3
VĐQG Qatar VĐQG Qatar
6
VĐQG Romania VĐQG Romania
3
VĐQG Séc VĐQG Séc
4
VĐQG Serbia VĐQG Serbia
2
VĐQG Slovakia VĐQG Slovakia
3
VĐQG Slovenia VĐQG Slovenia
2
VĐQG Thụy Điển VĐQG Thụy Điển
2
VĐQG Uruguay VĐQG Uruguay
4
VĐQG Uzbekistan VĐQG Uzbekistan
3
VĐQG Venezuela VĐQG Venezuela
4
WAFF-U17 WAFF-U17
5
WK League WK League
1
Women Empowerment League Women Empowerment League
1
Turkish Cup
17:00 - 29/10

Kahta 02 Spor

VS

Kasimpasa

HT 0 - 0
0 - 0
 yellow card
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
 yellow card
0 - 0

-

-

-

-

-

-

company
Cúp Ukraina
17:00 - 29/10

Victoria Mykolaivka

VS

Inhulets Petrove

HT 0 - 0
0 - 0
 yellow card
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
 yellow card
0 - 0

-

-

-

-

-

-

company
Bulgarian Cup
17:00 - 29/10

Minyor Pernik

VS

Cherno More Varna

Flag
0 - 2
Flag Flag
0 - 2
Flag Flag
2 - 0
Flag
Flag
0 - 2
Flag Flag
0 - 2
Flag Flag
2 - 0
Flag
KEVIN

-

-

-

-

-

-

company
Thai FA Cup
17:00 - 29/10

Toko Customs United

VS

Nonthaburi United

HT 0 - 0
0 - 0
 yellow card
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
 yellow card
0 - 0

-

-

-

-

-

-

company
Azerbaijan Cup
17:00 - 29/10

Qarabag Khankendi

VS

Difai Agsu FK

HT 0 - 0
0 - 0
 yellow card
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
 yellow card
0 - 0

-

-

-

-

-

-

company
Azerbaijan Cup
17:00 - 29/10

Simal FK

VS

Qusar Shahdagh

HT 0 - 0
0 - 0
 yellow card
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
 yellow card
0 - 0

-

-

-

-

-

-

company
Azerbaijan Cup
17:00 - 29/10

Zaqatala FK

VS

Standard Sumgayit

Flag
2 - 0
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
2 - 0
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag

-

-

-

-

-

-

company
Andorran Primera Divisio
17:00 - 29/10

Atletic Escaldes

VS

CE Carroi

Flag
2 - 1
Flag Flag
0 - 4
Flag Flag
8 - 1
Flag
Flag
2 - 1
Flag Flag
0 - 4
Flag Flag
8 - 1
Flag

-

-

-

-

-

-

company
Turkish Cup
17:30 - 29/10

Cankaya FK

VS

Hekimoglu Trabzon

HT 0 - 0
0 - 0
 yellow card
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
 yellow card
0 - 0

-

-

-

-

-

-

company
Turkish Cup
17:30 - 29/10

Silifke Belediyespor

VS

Amedspor

HT 0 - 0
0 - 0
 yellow card
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
 yellow card
0 - 0

-

-

-

-

-

-

company
Giải Trẻ Ý
17:30 - 29/10

Torino U19

VS

Pescara Youth

Flag
1 - 0
Flag Flag
3 - 4
Flag Flag
0 - 3
Flag
Flag
1 - 0
Flag Flag
3 - 4
Flag Flag
0 - 3
Flag

-

-

-

-

-

-

company
Indian Bangalore Super Division
17:30 - 29/10

Karnataka

VS

Bengaluru B

HT 0 - 0
0 - 0
 yellow card
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
 yellow card
0 - 0

-

-

-

-

-

-

company
Indian Super Cup
18:00 - 29/10

Jamshedpur FC

VS

Northeast United

Flag
0 - 0
Flag Flag
0 - 2
Flag Flag
0 - 2
Flag
Flag
0 - 0
Flag Flag
0 - 2
Flag Flag
0 - 2
Flag
YUNO

-

-

-

-

-

-

company
U23 Bồ Đào Nha
18:00 - 29/10

Estoril U23

VS

Santa Clara U23

Flag
1 - 3
Flag Flag
3 - 0
Flag Flag
4 - 3
Flag
Flag
1 - 3
Flag Flag
3 - 0
Flag Flag
4 - 3
Flag

-

-

-

-

-

-

company
Cúp Armenia
18:00 - 29/10

Andranik

VS

BKMA

HT 0 - 0
0 - 0
 yellow card
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
 yellow card
0 - 0
FINN

-

-

-

-

-

-

company
UEFA European U17 Womens Championship
18:30 - 29/10

Nữ Bắc Macedonia U17

VS

Nữ Croatia U17

Flag
0 - 6
Flag Flag
2 - 1
Flag
Flag
0 - 6
Flag Flag
2 - 1
Flag
JAY

-

-

-

-

-

-

company
UEFA European U17 Womens Championship
18:30 - 29/10

Nữ Phần Lan U17

VS

Nữ Italy U17

Flag
1 - 2
Flag Flag
1 - 3
Flag Flag
0 - 5
Flag
Flag
1 - 2
Flag Flag
1 - 3
Flag Flag
0 - 5
Flag
TOM

-

-

-

-

-

-

company
Hungary Cup
18:30 - 29/10

Kelen SC

VS

Kazincbarcika

HT 0 - 0
0 - 0
 yellow card
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
 yellow card
0 - 0

-

-

-

-

-

-

company
Hungary Cup
18:30 - 29/10

Karcagi SE

VS

Csakvari TK

HT 0 - 0
0 - 0
 yellow card
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
 yellow card
0 - 0

-

-

-

-

-

-

company
Hungary Cup
18:30 - 29/10

DEAC

VS

BVSC Zuglo

HT 0 - 0
0 - 0
 yellow card
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
 yellow card
0 - 0

-

-

-

-

-

-

company
105
Argentinian Liga Nacional de Bosquetbol Argentinian Liga Nacional de Bosquetbol
6
B1 League B1 League
1
Basketball Bundesliga Basketball Bundesliga
2
Basketbol Super Ligi Basketbol Super Ligi
3
China Taipei P League China Taipei P League
1
China Taipei Professional Basketball League China Taipei Professional Basketball League
3
East Asia Super League East Asia Super League
1
EuroCup Women EuroCup Women
2
EuroLeague EuroLeague
6
EuroLeague Women EuroLeague Women
3
FIBA Europe Cup FIBA Europe Cup
1
Korean Basketball League Korean Basketball League
6
Liga de Baloncesto Liga de Baloncesto
5
Liga Sudamericana de Básquetbol Liga Sudamericana de Básquetbol
1
Ligue Nationale de Basket Pro B Ligue Nationale de Basket Pro B
1
National Basketball League National Basketball League
5
National League National League
2
NBA NBA
28
New Zealand Basketball League Womens New Zealand Basketball League Womens
3
Novo Basquete Brasil Novo Basquete Brasil
11
PBA on tour PBA on tour
4
Russia Basketball Cup Russia Basketball Cup
3
Superettan Basket Superettan Basket
1
Turkish Women\'s Basketball Super League Turkish Women\'s Basketball Super League
1
VTB United League VTB United League
4
Zenska Basketbalova Liga Zenska Basketbalova Liga
1
PBA on tour
16:15 - 29/10

Blackwater Bossing

VS

NLEX Road Warriors

NIKEN

-

-

-

-

-

-

company
Korean Basketball League
17:00 - 29/10

Daegu KOGAS

VS

Wonju Dongbu Promy

TOMMY

-

-

-

-

-

-

company
B1 League
17:05 - 29/10

Fighting Eagles Nagoya

VS

Nagoya Diamond Dolphins

-

-

-

-

-

-

company
China Taipei Professional Basketball League
18:00 - 29/10

Kaohsiung Aquas

VS

Formosa Dreamers

-

-

-

-

-

-

company
China Taipei P League
18:00 - 29/10

Taoyuan Pilots

VS

Tainan TSG GhostHawks

-

-

-

-

-

-

company
PBA on tour
18:30 - 29/10

Meralco Bolts

VS

TNT Tropang Giga

STEP

-

-

-

-

-

-

company
Russia Basketball Cup
19:00 - 29/10

Altay Basket Barnaul

VS

Dynamo Ufa

-

-

-

-

-

-

company
National League
20:00 - 29/10

Barsy Atyrau

VS

Almaty

-

-

-

-

-

-

company
Russia Basketball Cup
21:00 - 29/10

Ugra University

VS

BARS-RGEU Rostov

-

-

-

-

-

-

company
Russia Basketball Cup
21:00 - 29/10

Olimp Chelyabinsk

VS

BC Moskovsky

-

-

-

-

-

-

company
VTB United League
22:00 - 29/10

Avtodor Saratov

VS

Lokomotiv Kuban

TOMMY

-

-

-

-

-

-

company
VTB United League
23:30 - 29/10

Zenit Petersburg

VS

Parma Perm

SIMON

-

-

-

-

-

-

company
EuroLeague Women
00:00 - 30/10

Nữ Fenerbahce

VS

Nữ Miskolc

-

-

-

-

-

-

company
FIBA Europe Cup
00:00 - 30/10

Valcea

VS

Sporting CP

STEP

-

-

-

-

-

-

company
EuroLeague Women
01:15 - 30/10

Nữ Valencia

VS

Nữ Olympiakos

-

-

-

-

-

-

company
EuroLeague Women
02:00 - 30/10

Nữ Famila Schio

VS

Nữ Galatasaray

-

-

-

-

-

-

company
EuroCup Women
02:15 - 30/10

Nữ Universitario Ferrol

VS

Nữ Benfica

-

-

-

-

-

-

company
Novo Basquete Brasil
05:00 - 30/10

Mogi das Cruzes

VS

Botafogo

SIMON

-

-

-

-

-

-

company
NBA
05:30 - 30/10

Toronto Raptors

VS

Houston Rockets

ALAN

-

-

-

-

-

-

company
Novo Basquete Brasil
05:30 - 30/10

Pato

VS

Cruzeiro

-

-

-

-

-

-

company
9
ATP Challenger Monastir, Tunisia Men Singles ATP Challenger Monastir, Tunisia Men Singles
2
ATP Paris, France Men Singles ATP Paris, France Men Singles
6
WTA Hong Kong, Hong Kong Women Singles WTA Hong Kong, Hong Kong Women Singles
1
ATP Paris, France Men Singles
17:00 - 29/10

Arthur Rinderknech

VS

Valentin Vacherot

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Arthur Rinderknech
-
-
-
-
-
Valentin Vacherot
-
-
-
-
-
LUCAS

-

-

-

-

-

-

company
ATP Challenger Monastir, Tunisia Men Singles
17:00 - 29/10

Ilia Simakin

VS

Petr Brunclik

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ilia Simakin
-
-
-
-
-
Petr Brunclik
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

company
ATP Challenger Monastir, Tunisia Men Singles
17:00 - 29/10

Luka Mikrut

VS

Christoph Negritu

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Luka Mikrut
-
-
-
-
-
Christoph Negritu
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

company
ATP Paris, France Men Singles
17:00 - 29/10

Daniel Altmaier

VS

Casper Ruud

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Daniel Altmaier
-
-
-
-
-
Casper Ruud
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

company
WTA Hong Kong, Hong Kong Women Singles
17:30 - 29/10

Eva Lys

VS

Leylah Fernandez

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Eva Lys
-
-
-
-
-
Leylah Fernandez
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

company
ATP Paris, France Men Singles
18:10 - 29/10

Camilo Ugo Carabelli

VS

Alexander Zverev

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Camilo Ugo Carabelli
-
-
-
-
-
Alexander Zverev
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

company
ATP Paris, France Men Singles
19:20 - 29/10

Zizou Bergs

VS

Jannik Sinner

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Zizou Bergs
-
-
-
-
-
Jannik Sinner
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

company
ATP Paris, France Men Singles
01:00 - 30/10

Corentin Moutet

VS

Alexander Bublik

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Corentin Moutet
-
-
-
-
-
Alexander Bublik
-
-
-
-
-
LUCAS

-

-

-

-

-

-

company
ATP Paris, France Men Singles
02:10 - 30/10

Karen Khachanov

VS

Joao Fonseca

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Karen Khachanov
-
-
-
-
-
Joao Fonseca
-
-
-
-
-
LUCAS

-

-

-

-

-

-

company
2
Hylo Open, Singles Hylo Open, Singles
1
Hylo Open, Women, Singles Hylo Open, Women, Singles
1
Hylo Open, Women, Singles
17:20 - 29/10

Juliana Viana Vieira

VS

Unnati Hooda

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Juliana Viana Vieira
-
-
-
-
-
Unnati Hooda
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

company
Hylo Open, Singles
17:40 - 29/10

Ditlev Jaeger Holm

VS

Arnaud Merkle

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ditlev Jaeger Holm
-
-
-
-
-
Arnaud Merkle
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

company
57
AVL Women AVL Women
1
CEV Champions League Women CEV Champions League Women
2
Champions League Champions League
2
Efeler Ligi Efeler Ligi
1
Ligue A Ligue A
2
LNSV LNSV
5
LNSV Women LNSV Women
2
PlusLiga PlusLiga
1
Premier Volleyball League Premier Volleyball League
3
Russia Cup Russia Cup
1
Superleague Superleague
1
Superleague Women Superleague Women
5
SuperLega SuperLega
1
Superliga Superliga
1
SuperLiga SuperLiga
2
SuperLiga SuperLiga
2
Superliga Women Superliga Women
6
SV.League SV.League
5
SV.League Women SV.League Women
1
TAURON Liga Women TAURON Liga Women
4
Volley League Volley League
2
Volleyball League Volleyball League
3
Volleyball League Women Volleyball League Women
3
Vysshaya Liga А Vysshaya Liga А
1
Volleyball League
17:00 - 29/10

Suwon KEPCO Vixtorm

VS

Hyundai Skywalkers

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Suwon KEPCO Vixtorm
-
-
-
-
-
Hyundai Skywalkers
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

company
Volleyball League Women
17:00 - 29/10

Nữ GS Caltex

VS

Nữ Incheon Heungkuk

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ GS Caltex
-
-
-
-
-
Nữ Incheon Heungkuk
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

company
Efeler Ligi
19:00 - 29/10

Fenerbahce

VS

Spor Toto

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Fenerbahce
-
-
-
-
-
Spor Toto
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

company
Superleague Women
21:00 - 29/10

Nữ Uralochka-NTMK

VS

Nữ Dinamo Krasnodar

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Uralochka-NTMK
-
-
-
-
-
Nữ Dinamo Krasnodar
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

company
Superleague Women
23:00 - 29/10

Nữ Dynamo Moscow

VS

Nữ Dynamo Kazan

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Dynamo Moscow
-
-
-
-
-
Nữ Dynamo Kazan
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

company
Superleague Women
23:00 - 29/10

Nữ St. Petersburg

VS

Nữ Omsk

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ St. Petersburg
-
-
-
-
-
Nữ Omsk
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

company
Champions League
23:30 - 29/10

Akaa

VS

TSV Hartberg

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Akaa
-
-
-
-
-
TSV Hartberg
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

company
CEV Champions League Women
00:00 - 30/10

Nữ Gacko

VS

Nữ Janta Volej

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Gacko
-
-
-
-
-
Nữ Janta Volej
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

company
CEV Champions League Women
02:00 - 30/10

Nữ Heidelberg

VS

Nữ Benfica

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Heidelberg
-
-
-
-
-
Nữ Benfica
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

company
SuperLega
02:30 - 30/10

Piacenza

VS

Modena

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Piacenza
-
-
-
-
-
Modena
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

company
Volley League
02:30 - 30/10

Greenyard Maaseik

VS

Lindemans Aalst

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Greenyard Maaseik
-
-
-
-
-
Lindemans Aalst
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

company
Volleyball League Women
17:00 - 30/10

Nữ AI Peppers

VS

Nữ Hyundai Hillstate

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ AI Peppers
-
-
-
-
-
Nữ Hyundai Hillstate
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

company
Volleyball League
17:00 - 30/10

KB Stars

VS

Rush & Cash

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
KB Stars
-
-
-
-
-
Rush & Cash
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

company
Russia Cup
21:00 - 30/10

Novyi Urengoy

VS

Krasnoyarsk

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Novyi Urengoy
-
-
-
-
-
Krasnoyarsk
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

company
Superleague
22:30 - 30/10

Yaroslavl

VS

Zenit Kazan

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Yaroslavl
-
-
-
-
-
Zenit Kazan
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

company
Superleague Women
23:00 - 30/10

Nữ Leningradka

VS

Nữ Kaliningrad

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Leningradka
-
-
-
-
-
Nữ Kaliningrad
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

company
TAURON Liga Women
23:30 - 30/10

Nữ Mogilno

VS

Nữ Opole

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Mogilno
-
-
-
-
-
Nữ Opole
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

company
Champions League
00:00 - 31/10

Olympiacos

VS

Napredak

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Olympiacos
-
-
-
-
-
Napredak
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

company
Ligue A
02:00 - 31/10

Tours

VS

Poitiers

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Tours
-
-
-
-
-
Poitiers
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

company
Superliga Women
04:30 - 31/10

Nữ Unilife Maringa

VS

Nữ Tijuca

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Unilife Maringa
-
-
-
-
-
Nữ Tijuca
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

company
14
LOL
2
DOTA2
4
CSGO
8
14
CCT Season 2 South America Series #1 CCT Season 2 South America Series #1
2
CCT Season 3 Europe Series 10 CCT Season 3 Europe Series 10
4
FISSURE PLAYGROUND #2 FISSURE PLAYGROUND #2
2
Galaxy Battle 2025 Phase 5 Closed Qualifier Galaxy Battle 2025 Phase 5 Closed Qualifier
1
PGL Masters Bucharest 2025 PGL Masters Bucharest 2025
1
Winline Insight Season 9 Winline Insight Season 9
2
Worlds 2025 Worlds 2025
2
lol
Worlds 2025
14:00 - 30/10

G2 Esports

VS

Top Esports

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
JAMES

-

-

-

-

-

-

company
Worlds 2025
14:00 - 31/10

Anyone\'s Legend

VS

T1

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
JAMES

-

-

-

-

-

-

company
csgo
PGL Masters Bucharest 2025
15:00 - 29/10

Aurora

VS

SAW

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

company
CCT Season 3 Europe Series 10
16:30 - 29/10

SPARTA

VS

CPH Wolves

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

company
Winline Insight Season 9
19:00 - 29/10

AaB

VS

ARCRED

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

company
CCT Season 3 Europe Series 10
19:30 - 29/10

500

VS

GUN5

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

company
Winline Insight Season 9
22:00 - 29/10

Nexus

VS

Metizport

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

company
Galaxy Battle 2025 Phase 5 Closed Qualifier
22:00 - 29/10

ENCE Academy

VS

MASONIC

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

company
CCT Season 3 Europe Series 10
22:30 - 29/10

CYBERSHOKE

VS

ALLINNERS

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

company
CCT Season 3 Europe Series 10
01:30 - 30/10

Nexus

VS

AMKAL

H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3